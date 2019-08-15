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Пенсионера в Калининградской области по ошибке признали умершим и лишили пенсии

В отделе ЗАГС составили актовую запись о смерти живого человека, спутав его с умершим однофамильцем

КАЛИНИНГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Прокуратура Калининградской области помогла пенсионеру, которого по ошибке признали умершим, восстановить права на получение пенсии. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте ведомства.

"Данный гражданин получал пенсию Министерства обороны РФ, которая была прекращена в связи с наличием записи о его смерти", - говорится в сообщении.

Прокуратура города Черняховска провела проверку и установила, что правоохранительные органы передали в отдел ЗАГСа администрации МО "Черняховский городской округ" недостоверные данные в отношении умершего мужчины. Отдел ЗАГС составил актовую запись о смерти живого человека, спутав его с умершим однофамильцем.

Прокурор Черняховска обратился в суд заявлением о внесении изменений в актовую записи о смерти. Заявление прокурора удовлетворено.

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