Пенсионера в Калининградской области по ошибке признали умершим и лишили пенсии

КАЛИНИНГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Прокуратура Калининградской области помогла пенсионеру, которого по ошибке признали умершим, восстановить права на получение пенсии. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте ведомства.

"Данный гражданин получал пенсию Министерства обороны РФ, которая была прекращена в связи с наличием записи о его смерти", - говорится в сообщении.

Прокуратура города Черняховска провела проверку и установила, что правоохранительные органы передали в отдел ЗАГСа администрации МО "Черняховский городской округ" недостоверные данные в отношении умершего мужчины. Отдел ЗАГС составил актовую запись о смерти живого человека, спутав его с умершим однофамильцем.

Прокурор Черняховска обратился в суд заявлением о внесении изменений в актовую записи о смерти. Заявление прокурора удовлетворено.