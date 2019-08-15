Царскосельский музей получит 1 млрд рублей на реставрацию Александровского дворца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник (ГМЗ) "Царское Село" получит в 2019 году из федерального бюджета более 1 млрд рублей на реставрацию Александровского дворца. Об этом говорится в опубликованном в четверг постановлении правительства РФ от 7 августа.

"Осуществить в 2019 году бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в объект капитального строительства "ФГБУК "Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское Село", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что сметная стоимость составляет почти 3 млрд рублей. Из них в 2010-2018 годы из федерального бюджета было выделено 830 млн рублей в рамках федеральной целевой программы "Культура России", еще 389 млн вложил сам музей-заповедник. В приложении к постановлению говорится, что в 2019 году общий объем бюджетных инвестиций в проект составит 1,03 млрд рублей, а ГМЗ "Царское Село" добавит к этой сумме 746 млн собственных средств.

Речь идет о продолжении комплексной реставрации дворца, в рамках которой ранее уже были выполнены подготовительные работы, усиление и гидроизоляция фундаментов, реконструкция инженерных систем и оборудования. На последнем этапе выполняется реставрация исторических интерьеров, оборудование залов для экспозиции и служебных помещений.

Александровский дворец строился в 1792-1796 годы по распоряжению Екатерины II к бракосочетанию великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I). Он был первым и последним дворцом Николая II - он здесь родился, часто жил с семьей и поселился после отречения от престола - именно в этой резиденции он находился вплоть до выезда в ссылку в Тобольск летом 1917 года. Во время Великой Отечественной войны Александровский дворец получил серьезные повреждения.