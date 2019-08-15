Представитель Джигарханяна рассказал, что артист намерен быть в театре на следующей неделе

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Врачи не проводили никаких сложных операций госпитализированному народному артисту СССР Армену Джигарханяну. Актер и режиссер рассчитывает посетить Московский драматический театр под его руководством на следующей неделе, сообщил в четверг ТАСС официальный представитель артиста Артур Согомонян.

Телеграм-канал Mash ранее сообщил, что 83-летний Джигарханян перенес операцию на сердце.

"Никаких сложных операций [Джигарханяну] не проводилось, стандартные процедуры. Состояние нормальное, на следующей неделе планирует посетить свой театр", - сказал Согомонян.

Как рассказал ТАСС источник в медицинских кругах, в 76 лет врачи отказали артисту по геронтологическим показаниям проводить операцию на сердце - аортокоронарное шунтирование. "Сейчас он действительно находится в реанимации одной из московских клиник в рамках плановой госпитализации", - сказал собеседник, уточнив, что по физическим показателям артист чувствует себя лучше.

Друг артиста, продюсер Марк Рудинштейн сообщил ТАСС, что Джигарханяна в ближайшее время выпишут. "Через три дня он будет дома", - сказал Рудинштейн.

В 2018 году Джигарханяна несколько раз госпитализировали, долгое время он не появлялся на публике в связи с проблемами со здоровьем. 1 августа 2019 года артист впервые после болезни провел сбор труппы Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Актер известен по ролям в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца". Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.