В небо без страха. Как подготовиться к полету самому и когда требуется помощь специалиста?

Каждое летное происшествие, даже со счастливым финалом, вызывает тревогу у авиапассажиров. Как успокоиться перед полетом? Какие признаки указывают на необходимость помощи специалиста? Что делать при панической атаке? Рассказывают психологи.
Откуда берется страх? А фобия?
Большинство людей опасаются летать на самолете. По мнению психологов, этот страх чаще всего связан с недостатком знаний о механизме полета и чувством потери контроля над ситуацией и является абсолютно нормальным.
Внештатный детский психиатр Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России Анна Портнова считает, что страх становится патологией, только если он меняет образ жизни человека и мешает его социальной адаптации.
Люди, страдающие фобиями, в том числе и аэрофобией, принадлежат к тревожно-мнительному психотипу личности. "Такие люди склонны к появлению обсессивно-компульсивного, общего тревожного, панического и других расстройств", — рассказывает пилот, авиационный психолог и основатель центра "Летаем без страха" Алексей Герваш.
Фобия может как сопутствовать человеку всю жизнь, так и появиться после какого-то конкретного опыта.
Как отличить фобию от обычного страха?
По мнению психологов, аэрофобия всегда включает элемент избегания. "Аэрофоб либо лишний раз не полетит, либо откажется от дальнего полета. Он может лететь, избегая "быть здесь и сейчас": не смотреть в окна, закрывать глаза, затыкать уши, бегать в туалет постоянно, потому что так ему удается себя обманывать", — объясняет Алексей Герваш. К избеганию относятся также стремление всегда находиться под воздействием алкоголя во время полета или упорное и нерациональное стремление всегда летать на самолетах одной и той же авиакомпании.
"Если у вас начинает колотиться сердце, захватывает дыхание, если в голову лезут назойливые мысли и вы не можете подойти к самолету — это фобия", — рассказывает Наталья Московскина, психолог, специализирующийся на помощи в ЧС.
Фобия — это психическое заболевание. Помочь справиться с ним может только специалист.
Как побороть страх?
Поскольку страх зачастую основан на недостатке знаний, Алексей Герваш советует перед полетом получить как можно больше информации о самолетах и авиации, почитать блоги пилотов.
Можно установить на гаджет приложение SkyGuru. Оно в режиме реального времени объясняет, что происходит с самолетом в течение конкретного полета. Это может существенно снизить уровень тревожности, если, конечно, его состояние не связано с фобией.
Психологи советуют подготовиться к полету: взять с собой книгу, рабочие документы или плеер, чтобы иметь возможность отвлечься на что-нибудь. Если с вами летит ребенок, его тоже нужно отвлечь от переживаний и запастись раскрасками, книжками и играми.
Если кто-то из ваших близких попал во время полета во внештатную ситуацию и испытал сильный стресс, в течение следующей недели надо быть с ним особенно внимательным и постараться оказать поддержку. По словам Натальи Московскиной, человек может быть настолько выбит из колеи, что будет вести себя странно, допуская глупые ошибки и постоянно теряя концентрацию.
Что делать при панической атаке?
Во время панической атаки убеждать человека, что бояться ему нечего, — неэффективно. Постарайтесь проявить терпение, говорить успокаивающим голосом, объяснить человеку, что с ним происходит. Если вы в близких отношениях, можно попытаться взять его за руку или обнять.
Алексей Герваш считает, что во время панической атаки человеку может помочь медленное дыхание в бумажный пакет в течение нескольких минут. Повышение уровня углекислого газа в крови уменьшит возбудимость и "успокоит" мозг.
Если вы находитесь в аэропорту, нужно обратиться за помощью в медпункт, если в самолете — к стюарду.
Паническая атака — показатель крайне изношенного состояния психики и потребности в профессиональной помощи.
Алена Фокеева