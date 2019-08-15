В небо без страха. Как подготовиться к полету самому и когда требуется помощь специалиста?

Большинство людей опасаются летать на самолете. По мнению психологов, этот страх чаще всего связан с недостатком знаний о механизме полета и чувством потери контроля над ситуацией и является абсолютно нормальным.

Внештатный детский психиатр Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России Анна Портнова считает, что страх становится патологией, только если он меняет образ жизни человека и мешает его социальной адаптации.

Люди, страдающие фобиями, в том числе и аэрофобией, принадлежат к тревожно-мнительному психотипу личности. "Такие люди склонны к появлению обсессивно-компульсивного, общего тревожного, панического и других расстройств", — рассказывает пилот, авиационный психолог и основатель центра "Летаем без страха" Алексей Герваш.

Фобия может как сопутствовать человеку всю жизнь, так и появиться после какого-то конкретного опыта.