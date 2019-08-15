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В небо без страха. Как подготовиться к полету самому и когда требуется помощь специалиста?

© Сергей Бобылев/ТАСС

Каждое летное происшествие, даже со счастливым финалом, вызывает тревогу у авиапассажиров. Как успокоиться перед полетом? Какие признаки указывают на необходимость помощи специалиста? Что делать при панической атаке? Рассказывают психологи.

Откуда берется страх? А фобия?

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Большинство людей опасаются летать на самолете. По мнению психологов, этот страх чаще всего связан с недостатком знаний о механизме полета и чувством потери контроля над ситуацией и является абсолютно нормальным. 

Внештатный детский психиатр Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России Анна Портнова считает, что страх становится патологией, только если он меняет образ жизни человека и мешает его социальной адаптации.  

Люди, страдающие фобиями, в том числе и аэрофобией, принадлежат к тревожно-мнительному психотипу личности. "Такие люди склонны к появлению обсессивно-компульсивного, общего тревожного, панического и других расстройств", — рассказывает пилот, авиационный психолог и основатель центра "Летаем без страха" Алексей Герваш. 

Фобия может как сопутствовать человеку всю жизнь, так и появиться после какого-то конкретного опыта.

Как отличить фобию от обычного страха?

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По мнению психологов, аэрофобия всегда включает элемент избегания. "Аэрофоб либо лишний раз не полетит, либо откажется от дальнего полета. Он может лететь, избегая "быть здесь и сейчас": не смотреть в окна, закрывать глаза, затыкать уши, бегать в туалет постоянно, потому что так ему удается себя обманывать", — объясняет Алексей Герваш. К избеганию относятся также стремление всегда находиться под воздействием алкоголя во время полета или упорное и нерациональное стремление всегда летать на самолетах одной и той же авиакомпании.

"Если у вас начинает колотиться сердце, захватывает дыхание, если в голову лезут назойливые мысли и вы не можете подойти к самолету — это фобия", — рассказывает Наталья Московскина, психолог, специализирующийся на помощи в ЧС.

Фобия — это психическое заболевание. Помочь справиться с ним может только специалист.

Как побороть страх?

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Поскольку страх зачастую основан на недостатке знаний, Алексей Герваш советует перед полетом получить как можно больше информации о самолетах и авиации, почитать блоги пилотов. 

Можно установить на гаджет приложение SkyGuru. Оно в режиме реального времени объясняет, что происходит с самолетом в течение конкретного полета. Это может существенно снизить уровень тревожности, если, конечно, его состояние не связано с фобией.

Психологи советуют подготовиться к полету: взять с собой книгу, рабочие документы или плеер, чтобы иметь возможность отвлечься на что-нибудь. Если с вами летит ребенок, его тоже нужно отвлечь от переживаний и запастись раскрасками, книжками и играми.

Если кто-то из ваших близких попал во время полета во внештатную ситуацию и испытал сильный стресс, в течение следующей недели надо быть с ним особенно внимательным и постараться оказать поддержку. По словам Натальи Московскиной, человек может быть настолько выбит из колеи, что будет вести себя странно, допуская глупые ошибки и постоянно теряя концентрацию.

Что делать при панической атаке?

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Во время панической атаки убеждать человека, что бояться ему нечего, — неэффективно. Постарайтесь проявить терпение, говорить успокаивающим голосом, объяснить человеку, что с ним происходит. Если вы в близких отношениях, можно попытаться взять его за руку или обнять. 

Алексей Герваш считает, что во время панической атаки человеку может помочь медленное дыхание в бумажный пакет в течение нескольких минут. Повышение уровня углекислого газа в крови уменьшит возбудимость и "успокоит" мозг.

Если вы находитесь в аэропорту, нужно обратиться за помощью в медпункт, если в самолете — к стюарду.

Паническая атака — показатель крайне изношенного состояния психики и потребности в профессиональной помощи.

Алена Фокеева

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