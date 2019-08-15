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Петербуржцы обнаружили на газоне возле одного из домов снежные сугробы

Выяснилось, что снег использовали коммунальщики для поддержания температурного режима при перевозке требуемых для ремонта сетей материалов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Пользователи социальных сетей в интернете в четверг сообщили, что на газоне возле одного из домов в Московском районе Санкт-Петербурга появились снежные сугробы. В пресс-службе коммунального предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" рассказали ТАСС, что этот снег использовался при доставке материалов для ремонта канализационной сети.

"В районе жилого дома на Краснопутиловской улице предприятие проводит работы по санации (ремонт - прим. ТАСС) канализационной сети, сегодня туда доставили специальные материалы, которые были укутаны в снег, так как при их перевозке требуется поддержание особого температурного режима", - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что снег временно выложили вдоль обочины при разгрузке материалов, в скором времени его уберут с территории.

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