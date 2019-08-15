Самарский губернатор назвал героем работавшего юристом в регионе пилота Юсупова

САМАРА, 15 августа. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал "настоящим героем" пилота Дамира Юсупова, работавшего юристом в регионе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram в четверг.

В четверг утром пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом Москва - Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. Командиром аэробуса был Дамир Юсупов, который несколько лет отработал юристом в Фонде жилья и ипотеки города Сызрани и являлся заместителем руководителя автономии татар города.

"Дамир Юсупов, командир воздушного судна, когда-то был нашим коллегой, работал в фонде жилья и ипотеки Сызрани и был зампредседателя татарской автономии города. А теперь он - настоящий герой, который спас жизни более 200 человек!" - написал губернатор.

Друг и бывший коллега командира аэробуса "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова Ильсур Гильманов считает настоящим провидением исполнение его мечты стать пилотом, поскольку это в итоге привело к спасению большого числа людей. Об этом он сообщила в телефонном разговоре корреспонденту ТАСС.

"У него отец - вертолетчик, и он всегда мечтал о небе. Даже когда он стал летчиком, это уже было для нас всех подвигом. А когда мы сегодня обо всем узнали, то еще больше стали гордиться. Реализация его мечты - это как провидение, столько людей на борту - дети, женщины, которых он спас", - сказал Гильманов.

Он рассказал, что Дамир Юсупов единственным из трех братьев пошел по стопам отца. Сейчас у него самого три сына, старшему 13 лет и он тоже мечтает о небе. "Уверен, он станет летчиком", - сказал Гильманов. Он уже говорил с Дамиром после инцидента и отмечает, что пилота переполняют эмоции. "При встрече просто хочу его обнять", - сказал Гильманов.