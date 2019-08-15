СМИ: в Японии создали прототип механического "хвоста" для пожилых людей

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники японского Университета Кэйо представили прототип механического хвоста, который позволяет носителю удерживать баланс благодаря системе противовесов. Как сообщает газета Asahi, в будущем эта разработка должна помочь пожилым людям, испытывающим трудности с передвижением.

Конструкция представляет собой систему искусственных позвонков, скрепленных друг с другом наподобие хвоста рептилии. Она приводится в движение за счет расположенных внутри трубок с сжатым воздухом, подачу которого контролируют автоматические датчики. "Когда человек наклоняется в одну сторону, хвост вытягивается в противоположном направлении, - объясняет исследователь Дзюнити Набэсима. - Таким образом, наш прототип работает по принципу маятника". На его создание инженеров вдохновили в том числе морские коньки, чьи подвижные хвосты позволяют им удерживаться на кораллах даже во время сильных приливов.

"Будет здорово, если наш хвост пригодится в повседневной жизни тем, кто нуждается в дополнительной поддержке", - рассуждает Набэсима. Японские инженеры надеются, что их изобретение поможет не только людям в возрасте, но и принесет пользу занятым в производстве. Например, им смогут воспользоваться строители и рабочие, которым приходится каждый день перетаскивать тяжелые грузы.

По прогнозам специалистов, к 2053 году население Японии уменьшится с нынешних 127 до 100 млн человек, а к 2065 - до 88 млн. Из них около 38% будут пожилыми. Такое стремительное старение вкупе с низкой рождаемостью сулит Японии массу проблем в ближайшем будущем. К 2050 году ее общество состарится до такой степени, что на трех работающих будет приходиться вдвое больше пенсионеров, чем в настоящее время. Поэтому роботизированные конечности, а также специализированные роботы начинают играть все более значимую роль в жизни Страны восходящего солнца.