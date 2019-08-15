Финансирование ремонта мемориалов к 75-летию Победы увеличат в 10 раз на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены десятикратно увеличить финансирование работ по капитальному ремонту воинских мемориалов в 2020 году. Сейчас идет определение монументов, которым необходим ремонт, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора края.

"Губернатором поставлена задача провести к 75-летию Великой Победы капитальный ремонт всех воинских мемориалов, которые в нем нуждаются. В этом году планируется завершить работы на пяти объектах. Финансирование работ на будущий год будет увеличено в 10 раз - до 100 млн рублей. В настоящее время принимаются заявки от территорий", - говорится в сообщении.

Подготовку к празднованию Дня Победы глава региона обсудил с ветеранами края. "Ремонт ветеранского госпиталя, жилья ветеранов и тружеников тыла, ремонт воинских мемориалов, обеспечение вы плат детям войны - все эти задачи будут последовательно решаться", - цитирует пресс-служба Владимира Владимирова.

Весной 2019 года глава Ставрополья поручил районным и муниципальным властям провести ревизию всех памятников героям Великой Отечественной войны и воинских мемориалов. До 1 октября 2019 года в регионе планируется подготовить проектную документацию для каждого объекта, нуждающегося в ремонте. По предварительным оценкам, на Ставрополье насчитывается более 1,2 тыс. мемориалов и воинских захоронений.