Турниры по робототехнике пройдут на форуме "Город образования" в Москве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Бои и забеги роботов под управлением московских школьников пройдут на форуме "Город образования", который будет работать на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба форума.

"Команды столичных школьников во время Московского международного форума "Город образования" примут участие в роботехнических турнирах на стенде "Робосет". Посмотреть на соревнования самых настоящих роботов на "Робобаттле" и "Робокроссе", которыми будут управлять московские школьники, можно в первый день работы форума", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 августа на форуме пройдут хакатон по робототехнике, участники которого будут конструировать необычные приборы, такие как звуковая отвертка или лазерный посох. А 31 августа во время соревнований "Миослалом" и "Нейролабиринт" юные инженеры создадут управляемого мобильного робота, способного проехать по заданной траектории, не задев расставленные на дороге препятствия. В пресс-службе добавили, что 1 сентября собранные школьниками роботы сыграют в кегельбан и проведут звезды по трассе.