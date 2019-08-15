Власти Северной Осетии сообщили, что большинство районов ликвидировали долги за газ

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 августа. /ТАСС/. Большинство бюджетных организаций в районах Северной Осетии ликвидировало долги за потребленный газ и вышло на 100% оплату ресурса. Об этом сообщили в четверг в правительстве республики.

"За последний год наметилась положительная динамика повышения уровня платежей потребителей, финансируемых за счет средств республиканского и местного бюджетов, за поставленные энергоресурсы <…> Почти все муниципальные образования вышли на 100% оплату текущих платежей за газ", - уточняется в сообщении на официальном портале правительства республики.

Общая дебиторская задолженность в муниципальных образованиях на 1 августа составляет 36 млн рублей, уровень платежей увеличился на 31,3% и составляет 96,1%. Среди должников остаются Дигорский, Правобережный и Моздокский районы. Остается в республике задолженность по теплоснабжению, она составляет более 2 млрд рублей, увеличившись с начала 2019 года на 473 млн рублей.

"Решением вопроса может стать разработка республиканской инвестиционной программы в сфере теплоснабжения и включения ее в федеральную. Такое поручение дал Вячеслав Битаров (глава Северной Осетии-Алании - прим. ТАСС) по итогам совещания", - уточняется в сообщении.