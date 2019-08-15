Около тысячи человек стали участниками первой смены форума "Машук-2019" в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Первая смена Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2019", которая собрала около тысячи человек, в четверг завершилась в Пятигорске (Ставропольский край). Об этом сообщила журналистам пресс-служба форума.

"Участниками первой смены, прошедшей под направлением "Профессионалы РФ", стали около 1 тыс. молодых людей из всех субъектов СКФО, а также других регионов России и стран зарубежья. Это молодые бизнесмены, специалисты IT-сферы, молодые ученые и изобретатели, производители туристского продукта, представители творческих профессий, лидеры молодежных научных коллективов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всю неделю участники форума получали новые знания и проявляли активность в спортивных соревнованиях, интеллектуальных играх, творческих программах и различных конкурсах. Работа образовательных площадок велась по пяти направлениями: "ПроБизнес", "ПроТуризм", "ПроIT", "ПроТехнологии", "ПроРазвитие". Главными темами для обсуждения стали профессиональное развитие и реализация личного потенциала. Разбираться в этих вопросах помогали 28 тренеров и более 20 представителей крупных работодателей.

"Самые активные участники, проявившие себя в решении специализированных кейсов, получат приглашения на стажировку от таких компаний и корпораций, как "Курорты северного Кавказа", "Цифроград", "Лукоил", "Ростелеком", "Россети", "Сбербанк", "Центр развития туризма". Всего за семь дней работы в рамках образовательной программы участники посетили 180 лекций и мастер-классов. Развивать свои творческие и спортивные навыки машуковцам помогали более 30 альтернативных площадок. Кроме этого, каждый день гостями форума становились политики, общественные и культурные деятели, известные спортсмены", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что ключевым мероприятием форума стала защита проектов. В первой смене заявку на участие в грантовом конкурсе подали 274 физических лица и 29 представителей НКО. Актуальность и значимость молодежных инициатив оценивали 27 экспертов по 9 номинациям: "Студенческие инициативы", "Добровольчество", "Развитие социальных лифтов", "Инициативы творческой молодежи", "Патриотическое воспитание", "Спорт, ЗОЖ, туризм", "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие", "Укрепление семейных ценностей", "Молодежные медиа".

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.