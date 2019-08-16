В Приморье подтверждены два новых очага африканской чумы свиней

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) подтвердили наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов в Пограничном районе Приморского края, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

АЧС была впервые зарегистрирована в Пограничном районе 1 июля. В радиусе 100 км от очага заболевания запрещена реализация и перевозка свинины. Был проведен полный осмотр домашних животных в угрожаемой зоне.

"Подтверждены еще два очага вируса африканской чумы свиней на территории Пограничного района. 7 августа 2019 года в результате лабораторных исследований, проведенных ФГБУ "Приморская областная ветеринарная лаборатория", в пробах патологического материала, отобранного от трупов диких кабанов, найденных на этих территориях, выделено ДНК вируса АЧС. Диагноз подтвержден ФГБУ "ВНИИЗЖ", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, два очага расположены близко друг к другу, поэтому у них установлены общие угрожаемые зоны. Первая угрожаемая зона находится на территории отделения "Широкое" Службы пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в радиусе 35 километров от отделения, включая село Барабаш-Левада. Вторая угрожаемая зона располагается в радиусе до 100 км от очага и занимает часть территории Пограничного, Ханкайского, Хорольского, Октябрьского муниципальных районов, Уссурийского городского округа.

Также Приморская межобластная ветеринарная лаборатория подтвердила наличие ДНК АЧС у домашних свиней в личном подсобном хозяйстве в Надеждинском районе. Сейчас пробы исследуются в ВНИИЗЖ для подтверждения диагноза.