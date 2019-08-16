Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила два рейса из Москвы в Новосибирск и обратно

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила два рейса по направлениям Москва - Новосибирск и обратно, это следует из данных электронного табло, о причинах отмены рейсов на сайте авиакомпании не сообщается. Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Толмачево, пассажиров доставит авиакомпания "ИрАэро".

"Уральские авиалинии" отменили регулярные рейсы из Домодедово (Москва) в Толмачево (Новосибирск) и обратно в четверг вечером и в пятницу утром. По данным электронного табло, отменены регулярный рейс U6 100 из Домодедово, запланированный на 22:25 мск 15 августа, и рейс U6 99 из Новосибирска, назначенный на 08:00 по местному времени 16 августа (04:00 мск).

"На прилет рейс U6 100 отменен, вместо этого рейса рейс выполнен авиакомпанией "ИрАэро" РД 5100. На вылет рейс U6 99 отменен, рейс будет выполнен авиакомпанией "ИрАэро" под номером РД 5099, планируемое время вылета в 09:30 (05:30 мск)", - сказали ТАСС в пресс-службе аэропорта Толмачево.