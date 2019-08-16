Почти половина новорожденных получает свидетельство о рождении при выписке

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Свидетельство о рождении ребенка при выписке из роддома сегодня получают 40% родителей. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Родителям, определившимся с именем малыша, с 2018 года начали выдавать свидетельства о рождении ребенка в роддомах столичного Департамента здравоохранения. Документы при выписке получают уже 40% малышей, такая возможность сейчас доступна во всех роддомах Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оформления документа в стационаре необходимо заполнить заявление, а также предоставить оригинал паспорта и медицинскую справку о рождении из роддома. Супруги в свою очередь должны предоставить свидетельство о заключении брака.