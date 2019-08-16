Паводок в Приморье привел к нарушениям в работе национального парка

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Посещение одного из экологических маршрутов национального парка "Земля леопарда" ограничили в Хасанском районе Приморского края из-за выхода рек из берегов, сообщает пресс-служба нацпарка в пятницу.

"Из-за разлива реки Известковой оказался недоступен популярный экологический маршрут "Логово леопарда". Экскурсии здесь временно отменены до улучшения погодных условий. По данным Примгидромета, в ближайшие двое суток уровень воды в реках продолжит подниматься", - говорится в сообщении.

Днем в пятницу вода по-прежнему прибывает, из-за подтоплений дорог местного значения оказались отрезанными и некоторые другие участки "Земли леопарда". Из берегов вышли реки Нарва, Барабашевка и многие другие. Сотрудники "Земли леопарда" ранее провели подготовку к аварийно-спасательным работам и ликвидации последствий буйства стихии. Был создан резервный запас ГСМ, организована бесперебойная связь между всеми подразделениями нацпарка.

В пресс-службе зоопарка "Чудесный" в Уссурийске, где в 2016 году во время тайфуна затонул зоопарк, ТАСС сообщили, что пока река не подходит к его территории. Тем не менее, сотрудники уже подготовились к удару стихии, закупили корма и готовятся поднимать вольеры.

"Мы следим за прогнозом, и если будут предпосылки к затоплению, будем поднимать вольеры, где у животных наибольший риск оказаться в воде. Также мы уже провели углубление и расчистку кюветов для водоотведения, запаслись едой на несколько дней вперед. В прошлом году во время дождей мы приобрели оборудование для откачки воды", - сказал представитель пресс-службы.

Паводок в Приморье

Сильные дожди и паводки привели к нарушению транспортного сообщения в девяти районах Приморского края в результате действия тайфуна "Кроса" и активного атмосферного фронта. В Хасанском районе, где за минувшие сутки выпало наибольшее количество осадков, подтоплены участки дорог Барабаш - Безверхово и Хасан - Гвоздево. В Уссурийском городском округе нет проезда в село Яконовка, подтоплен участок дороги Борисовка - Утесное.

По данным МЧС на пятницу, под угрозу подтопления из-за тайфуна в Приморье попадают десять районов края. Группировки спасателей направлены в Дальнереченский городской округ, Красноармейский, Лазовский и Хасанский муниципальные районы. Штормовое предупреждение на 16-17 августа в связи с приближением тайфуна "Кроса" к территории региона Приморский гидрометцентр объявил в среду.