Путин поздравил журналиста Терехова с юбилеем

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем старшего вице-президента информационного агентства "Интерфакс" Вячеслава Терехова.

"Вас по праву считают блестящим профессионалом, журналистом, как говорится, от Бога", - говорится в телеграмме главы государства юбиляру, опубликованной на официальном сайте Кремля. "Коллеги и все, кому довелось с Вами трудиться, ценят Вашу безграничную преданность избранному делу, огромный вклад в развитие российских СМИ и неизменно доброжелательное отношение к людям", - подчеркнул Путин.

Он пожелал Терехову дальнейших успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего.

Вячеслав Терехов несколько десятилетий работает в журналистике. Он трудился в агентстве ТАСС и Иновещании, при его непосредственном участии создавались региональные информационные структуры "Интерфакса" в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Неоднократно освещал события в "горячих точках" на постсоветском пространстве, в том числе контртеррористические операции в Чечне и боевые действия в Южной Осетии. В "Интерфаксе" Терехов освещает деятельность первых лиц государства, Администрации президента России, высших органов государственной власти. С 1985 года Терехов - постоянный член "кремлевского пула".