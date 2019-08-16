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Пункт пропуска на российско-китайской границе в Приморье закрыли из-за разлива реки

Гражданам обеих стран рекомендуют переходить границу через пункт "Пограничный", также работают пункты пропуска "Турий Рог" и "Краскино"

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Пограничный пункт пропуска (ППП) "Полтавка" на российско-китайской границе в Приморском крае закрыт из-за подтопления, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Приморья в пятницу.

"Из-за разлива реки закрылся пункт пропуска "Полтавка". Сейчас всем гражданам обеих стран рекомендовано переходить границу через пункт "Пограничный". Также работают ППП "Турий Рог" и "Краскино". Туристам также рекомендовано перенести поездки в Китай на более поздние сроки", - сообщили в пресс-службе.

По последним данным Приморского гидрометцентра, в поселке Пограничном с 7 утра 16 августа выпало 68 мм осадков, что соответствует опасному уровню, в Полтавке - 62 мм. Сильные дожди и паводки в результате действия тайфуна "Кроса" и активного атмосферного фронта привели к нарушению транспортного сообщения в девяти районах Приморского края.

По данным МЧС на пятницу, под угрозу подтопления из-за тайфуна в Приморье попадают десять районов края. Группировки спасателей направлены в Дальнереченский городской округ, Красноармейский, Лазовский и Хасанский муниципальные районы. Штормовое предупреждение на 16-17 августа в связи с приближением тайфуна "Кроса" к территории региона Приморский гидрометцентр объявил в среду.

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РоссияКитайПриморский край
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