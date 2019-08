Ford Mustang из фильма "Детектив Буллитт" выставлен на торги в США

BREAKING: Mecum Unveils Bullitt Mustang Hero Car to be Auctioned at Kissimmee 2020. Click the link to read the full press release: https://t.co/SSIPM55rat #MecumKissimmee #Kissimmee #Mecum #MecumAuctions #WhereTheCarsAre pic.twitter.com/D2A4LfQcv8

Отмечается, что после фильма спортивный Ford Mustang зеленого цвета пропал. Выяснилось, что он был приобретен всего за $6 тыс. и простоял в гараже несколько десятилетий. Сын владельца Шон Кирнан случайно наткнулся на эту машину и помог вернуть ей былой блеск и славу, предоставив в распоряжение организаторов международного автосалона в Детройте. Отремонтированный Ford Mustang, которому присвоено прозвище "Буллитт", был представлен широкой публике на автошоу в январе 2018 года.

Показ был приурочен к 50-летию со дня выхода фильма "Детектив Буллитт" на широкий экран. Кирнан сообщил, что его семья дважды отказывалась продать реликвию самому МакКуину.

"Моя семья и я, тщательно все обдумав и усердно помолясь, решили продать наш автомобиль Mustang 1968 года <...> "Буллитт" был с нами 45 лет, мы относились к этой машине с величайшим почтением. А теперь ей предстоит обрести новые роль и значение для будущего владельца", - отметил в своем Instagram Шон Кирнан, обещав поделиться выручкой от реализации лота на аукционе с благотворительными организациями, занимающимися в том числе разработкой средства от болезни Паркинсона.

Стив МакКуин за свой короткий жизненный путь снялся в 39 фильмах. Самыми известными из них являются "Великолепная семерка" (The Magnificent Seven, 1960), "Большой побег" (The Great Escape, 1963), "Цинциннати Кид" (The Cincinnati Kid, 1965), "Афера Томаса Крауна" (The Thomas Crown Affair, 1968), "Воры" (The Reivers, 1969), "Побег" (The Getaway, 1972) и "Мотылек" (Papillon, 1973). Актер был удостоен серебряной премии Московского международного кинофестиваля в 1963 году за лучшую мужскую роль в "Большом побеге".