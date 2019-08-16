Минздрав выдал с 2017 года более 3 тыс. разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Около 3,4 тыс. разрешений на ввоз не зарегистрированных в Российской Федерации лекарств выдал Минздрав РФ за последние 2,5 года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Всего за период с 2017 года Минздравом России было выдано порядка 3,4 тыс. разрешений на ввоз конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретным пациентам. С начала 2019 года выдано 1018 соответствующих разрешений", - сообщили в пресс-службе.

Ранее замдиректора детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила, что сотрудники таможни задержали на почте мать тяжелобольного ребенка, которая пыталась получить сильнодействующий лекарственный препарат, заказанный через интернет. По ее данным, было возбуждено уголовное дело. Этот случай стал уже вторым за последнее время: месяц назад была задержана Елена Боголюбова, также заказавшая лекарство, назначенное врачом, через интернет. Уголовное дело в отношении нее не возбуждали. Год назад фигуранткой дела стала Екатерина Коннова, пытавшаяся перепродать незарегистрированное в России сильнодействующее лекарство. Дело вскоре было закрыто.