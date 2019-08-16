В России за полгода поставили на учет почти 3 млн прибывших для работы иностранцев

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Порядка 3 млн иностранных граждан, прибывших с целью трудоустройства, были поставлены на миграционный учет в России в первом полугодии года. Это следует из показателей миграционной ситуации в Российской Федерации за январь - июнь 2019 года, которые опубликованы на сайте МВД.

Всего в первом полугодии на миграционный учет в России поставлены свыше 8,7 млн иностранцев, из них почти 1,5 млн человек прибыли с туристическими целями, свыше 234 тыс. человек - для учебы, свыше 445 тыс. - с частной целью. Таким образом, практически каждый третий иностранец, поставленный на учет, приехал в Россию для трудоустройства, почти половина из них приходится на Центральный федеральный округ, где зарегистрированы более 3,4 млн иностранных граждан, свыше 1,3 млн из которых встали на миграционный учет с целью работы.

На втором месте - Северо-Западный федеральный округ, где на учет в первом полугодии было взято более 1,9 млн иностранцев, но половина из них - свыше 836. тыс. - это туристы, а для работы на северо-запад страны приехали лишь более 619 тыс. человек.

Третье место занимает Приволжский федеральный округ, где в первом полугодии на миграционный учет встали свыше 711 тыс. человек, 230 тыс. из них - для трудоустройства. В Сибири было зарегистрировано порядка 707 тыс. иностранцев, 190 тыс. из них приехали для работы. В Южном федеральном округе из 673 тыс. поставленных на учет иностранцев свыше 66 тыс. - туристы, почти 160 тыс. приехали для работы. На Урале встали на миграционный учет свыше 533 тыс. иностранных граждан, около 200 тыс. из них для последующего трудоустройства. На Дальний Восток для работы приехали 137 тыс. иностранцев, всего в этом федеральном округе в первом полугодии было зарегистрировано порядка 580 тыс. иностранных граждан.