Единороссы просят Чайку проверить законность содержания предпринимателей в СИЗО Москвы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы Михаил Старшинов (фракция "Единая Россия") попросил генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить законность содержания в СИЗО №6 в Москве женщин-предпринимателей, которые обвиняются в экономических преступлениях. Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-служба партии.

"Я направил запрос на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию в СИЗО №6 Москвы и направить в мой адрес информацию о мерах, принимаемых Генпрокуратурой по защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования и злоупотреблений со стороны субъектов оперативно-разыскной деятельности", - приводит пресс-служба слова Старшинова.

По его словам, продление содержания под стражей граждан, которые совершили преступления в сфере бизнеса, "в случае, если по уголовному делу не предпринимаются активные следственные действия, недопустимо, а также противоречит и здравому смыслу, и букве закона".

Старшинов напомнил, что правозащитники регулярно сообщают о подобных случаях. "Это вопрос, который интересует миллионы россиян. Инициативные граждане, которые развивают экономику, платят налоги, создают рабочие места, не представляют никакой угрозы обществу, однако их заключают под стражу. При этом, несмотря на принятый закон о недопустимости такой меры пресечения, заявлений и жалоб меньше не становится", - подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что необходимо заменять заключение под стражу домашним арестом или залогом. "Нужно провести встречи с правоприменителями, прокуратурой, следствием, судами. Возможно, нужно инициировать пленум суда, чтобы получить дополнительное разъяснение", - заключил депутат.

В начале августа уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов посетил СИЗО №6 в Москве после коллективного обращения 20 женщин-предпринимателей, которых подозревают в мошенничестве. По его словам, некоторые из них находятся в изоляторе больше двух лет.