В провинции Хайнань уничтожено 5 тыс. единиц оружия, изъятого у населения с 2018 года

ХАЙКОУ /Китай/, 16 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы китайской провинции Хайнань уничтожили на текущей неделе свыше 5,4 тыс. единиц изъятого с 2018 года у населения незаконного огнестрельного и холодного оружия.

Как сообщила газета "Хайнань фачжи шибао", с января минувшего года полиция курортной провинции раскрыла 130 дел о незаконном хранении, применении, а также продаже пистолетов, обрезов, ружей и автоматов. Правоохранители ликвидировали восемь банд и шесть подпольных центров по распространению огнестрельного оружия. С начала 2019 года на острове полицейские задержали 230 граждан, у которых были изъяты целые арсеналы. Среди конфискованного оружия - базуки, огнеметы и пневматические винтовки, а также множество боеприпасов, в том числе артиллерийские снаряды, более 2,8 тонны пороха, около 5,6 тонны взрывчатки.

"Правоохранительные органы Хайнаня будут продолжать активную борьбу с преступлениями, связанными с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, - подчеркнул официальный представитель управления общественной безопасности острова. - Уничтожение незаконного оружия будет способствовать созданию благоприятной обстановки для празднования в ноябре 70-й годовщины образования КНР".

На этой неделе в 150 городах Китая прошла массовая акция по уничтожению огнестрельного оружия и взрывчатки, конфискованных у населения за последние полтора года. На переплавку было отправлено свыше 107 тыс. пистолетов, винтовок и другого незаконного оружия.