Бережливые технологии внедрят во всех поликлиниках Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 16 августа. /ТАСС/. Все поликлиники Кабардино-Балкарии (КБР) перейдут на бережливые технологии работы до 2024 года. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" такая работа начата во всех медучреждениях, сообщила в пятницу журналистам помощник министра здравоохранения региона Лилия Шомахова.

"В Кабардино-Балкарии в рамках нацпроекта "Здравоохранение" создан региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи, который должен координировать процесс внедрения бережливых технологий в поликлиниках. Он начал активное взаимодействие с федеральным проектным офисом Минздрава России. В рамках нацпроекта бережливыми должны стать все государственные поликлиники республики", - сказала Шомахова.

В пилотном режиме проект "Бережливая поликлиника" реализуется в стране с 2016 года, с 2017 года в эксперименте участвует КБР: бережливые технологии внедряются на базе трех поликлиник города Нальчика №1, №3 и в первой детской поликлинике.

Новая модель медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включает создание удобной регистратуры, колл-центров, доступной среды для маломобильных пациентов, уменьшение времени ожидания приема у специалиста, формирование корпоративной культуры и многое другое.

"Реализуя данный нацпроект, мы намерены создать такую модель поликлиник, которая была бы больше ориентирована на потребности пациента. К примеру, принцип бережного отношения к временному ресурсу является одной из главных ценностей новой модели, сохраняемой за счет оптимальной логистики при оказании помощи пациенту, поэтому предстоит проанализировать, на каких этапах пациент теряет время, и продумать, как можно сократить процесс. В целом бережливые технологии призваны повысить удовлетворенность пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, научить руководителей более эффективно использовать ресурсы системы здравоохранения", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения КБР Марата Хубиева.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".

Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей. Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.