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Мосгорсуд признал законным арест Котова, обвиняемого в нарушениях при проведении митинга

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал его до 12 октября

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу признал законным арест активиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении правил проведения митинга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал законным избрание Котову судом предыдущей инстанции меры пресечения в виде заключения под стражу и отклонил его жалобу", - сказал собеседник агентства.

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Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Котова до 12 октября. Срок ознакомления обвиняемого с материалами дела установлен до 19 августа.

Программисту Котову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Вину он не признает. Единственным в РФ осужденным по этой статье и позже освобожденным от отбытия наказания был активист Ильдар Дадин.

В Следственном комитете ранее сообщили ТАСС, что Котов неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка проведения митинга") в течение предшествующих 180 суток. Так, 10 августа 2019 года он принял участие в несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя при этом законные требования сотрудников полиции о прекращении совершения противоправных действий. Как уточнили в СК, действия Котова носят умышленный характер, он был задержан при попытке скрыться.

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