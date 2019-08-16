АСИ направило в Минэкономразвития РФ предложения по восстановлению детских лагерей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) направило в адрес Министерства экономического развития РФ предложения по строительству и реконструкции заброшенных детских лагерей с помощью государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессионных соглашений. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе АСИ.

"Агентство стратегических инициатив официально направило предложения [по строительству и реконструкции заброшенных детских лагерей] в Министерство экономического развития РФ", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что инициатива АСИ предполагает увеличение числа отдыхающих в загородных лагерях на 1,5 млн в течение пяти лет, что почти вдвое больше нынешнего показателя. На финансирование инициативы необходимо по меньшей мере 135 млрд рублей. Отдача от реализации программы составит, по предварительным расчетам, 105,1 млрд рублей, а число созданных рабочих мест составит не менее 52,4 тыс.

В своем проекте АСИ предлагает использовать механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессионных соглашений для строительства и реконструкции детских лагерей. В частности, субъект РФ будет финансировать не более 40% капитальных затрат на строительство и компенсировать недополученные доходы в период эксплуатации объекта.

В соответствии с планом мероприятий Агентства стратегических инициатив, к концу 2020 года предполагается разработать Федеральный проект по развитию отрасли детского отдыха и модернизации инфраструктуры этой сферы. Планируется, что к 2024 году в реализации программы будут участвовать 40 регионов страны.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отмечала, что уровень развития инфраструктуры детского отдыха предлагается включить в параметры оценки эффективности губернатора того или иного субъекта федерации. Однако, по ее словам, большинство предложений программы связано с экономическим развитием региона и привлечением в него частных инвестиций в сферу детского отдыха.