Мутко предложил использовать опыт Татарстана по развитию городской среды в других регионах

КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Опыт Татарстана в благоустройстве городской среды следует транслировать на другие регионы России. Этому будет способствовать обучение архитекторов из субъектов РФ в республике, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

Во время рабочей поездки в Казань вице-премьер посетил Горкинско-Ометьевский лес. Проект реконструкции этого парка разрабатывался вместе с горожанами. Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова во время экскурсии показала Виталию Мутко проделанную работу: новые детские развлекательные площадки, фонтаны, игровые зоны и объекты общепита.

"Тот парк, который мы видим, это, конечно, элемент общественного пространства, на которое государство и хотело бы направлять свои собственные ресурсы. Мы, собственно, на это и направляем деньги - не на дворики, не на микрорайоны, на которые должны муниципалитеты тратить деньги, а правительство России должно направлять именно на комфортную городскую среду. Это образец комфортной городской среды, надо, чтобы все им пользовались и здесь обучались наши архитекторы других субъектов Российской Федерации", - сказал он.

Вице-премьер также посетил жилой комплекс "Весна", где реализуется комплексная застройка. Здесь на данный момент введено в эксплуатацию восемь многоквартирных домов общей площадью 162 тыс. кв. м, еще пять планируется сдать до 2020 года. В комплексе согласно плану должно быть два детских сада по 340 мест школа на 1,5 тыс. учащихся. Первый из детсадов ввели в эксплуатацию в 2018 году.

"Микрорайон, который мы смотрели, здесь подходы комплексной застройки территории, ее освоения, они впереди идут ряда других регионов. Конечно, наша задача строить именно комплексные микрорайоны, чтобы там сразу была среда, школа, детский садик, благоустроенная среда обитания, дворовые территории. Все это в микрорайоне, который мы посещали, сегодня предусмотрено", - отметил Мутко после посещения ЖК.

По словам вице-премьера, жилищная сфера региона демонстрирует хорошие темпы строительства. Ежегодно в строй вводится от 2 до 2,6 млн квадратных метров жилья, по этому показателю республика является шестой среди других субъектов РФ. В процессе строительства находится 3 млн квадратных метров жилья.