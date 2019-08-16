Власти Северной Осетии поддержат более 30 семей в рамках проекта по борьбе с бедностью

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии намерены поддержать более 30 семей в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью в селе Раздзог Правобережного района республики. Об этом сообщили в пятницу в правительстве республики.

В апреле 2019 года власти региона сообщили о запуске в Северной Осетии пилотного проекта, разработанного на базе федеральной программы. Предполагается, что реализация точечного проекта станет началом разработки республиканской программы борьбы с бедностью.

"Для решения проблемы бедности Агентство развития РСО-Алания предлагает активно развивать малое предпринимательство, в частности, развивать подсобные хозяйства в сельской местности. Над программой работали эксперты Министерства экономического развития Северной Осетии. В ней проанализированы возможности производства мясомолочной продукции. В рамках программы более 30 семей получат государственную поддержку", - уточняется в сообщении на официальном портале правительства республики.

Село Раздзог с населением около 500 человек выбрано в качестве пилотного из-за отсутствия рабочих мест - в селе практически нет производств, средние доходы населения ниже величины прожиточного минимума. В Минэкономразвития республики отметили, что сумма поддержки составит около 13 млн рублей. Жителям села будут предоставлять саженцы, поддержку в создании теплиц, покупке скота и сельскохозяйственной техники.

"Глава республики Вячеслав Битаров предложил подготовить более детальный план мероприятий, в частности, еще раз уточнить источники финансирования программы, определить объемы сбыта готовой продукции и каналы продаж. Министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено рассмотреть возможности развития кооперации", - отметили в региональном правительстве.

Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности в восьми регионах страны: Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. Впоследствии к проекту присоединились еще пять регионов: Республики Коми и Тыва, Алтайский и Пермский края, а также Курганская область. Основной акцент в рамках пилотного проекта был сделан на выводе из бедности семей с детьми.