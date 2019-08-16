СПЧ обратился в Минздрав и МВД в связи с ситуацией вокруг покупки лекарств в интернете

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выражает крайнюю обеспокоенность в связи с уголовным преследованием Федеральной таможенной службой (ФТС) лиц, приобретающих через интернет незарегистрированные в России лекарства, а также просит Минздрав и столичную полицию принять неотложные меры в связи со сложившейся ситуацией. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте СПЧ.

"Совет полагает, что данная проблема носит системный характер, а женщины, в отношении которых уже возбуждены уголовные дела, очевидно, не последние ее жертвы", - отмечается в сообщении СПЧ. В связи с этим правозащитники попросили Минздрав РФ "принять неотложные меры по исправлению сложившейся ситуации". "Также совет обратился к руководству ГУ МВД России по Москве с просьбой обратить особое внимание на данные случаи и содействовать их всестороннему и объективному расследованию", - говорится на сайте совета.

Ранее в пятницу замдиректора детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила, что сотрудники таможни задержали на почте мать тяжелобольного ребенка, которая пыталась получить сильнодействующий лекарственный препарат, заказанный через интернет. По ее данным, было возбуждено уголовное дело. Этот случай стал уже вторым за последнее время: месяц назад была задержана Елена Боголюбова, также заказавшая лекарство, назначенное врачом, через интернет. Уголовное дело в отношении нее не возбуждали. Год назад фигуранткой дела стала Екатерина Коннова, пытавшаяся перепродать незарегистрированное в России сильнодействующее лекарство. Дело вскоре было закрыто.

В свою очередь в ФТС сообщили, что уголовное дело возбуждено по факту незаконного ввоза на территорию РФ препарата "Фризиум", который не зарегистрирован в России, а задержанная при попытке получить препарат женщина проходит по делу как свидетель.