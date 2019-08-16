В сентябре в Ингушетии завершат строительство пяти детских садов и школы

МАГАС, 17 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют завершить строительство пяти детских садов и одной школы в разных районах республики до конца сентября 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя.

"Согласно графику строительных работ Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ региона до конца августа текущего года должно завершить все работы и ввести в эксплуатацию 4 детских сада, а к концу сентября передать на баланс еще один детский сад и школу. Среди них одна школа в Магасе на 704 места и 5 детских садов на 220 мест в населенных пунктах Нижние Ачалуки, Сурхахи, Барсуки, Магас и Карабулак", - говорится в сообщении.

Открытие объектов позволит создать около 1800 новых ученических мест. Строительство школы и детсадов велось в рамках двух госпрограмм, их общая контрактная стоимость составила 1,2 млрд рублей.

"В данное время на некоторых объектах ведутся работы по благоустройству дворовой части, озеленению, уборке помещений и установке мебели, другая часть готова к открытию. Объекты построены в рамках федеральных программ "Жилище на 2015-2020 годы" и "Содействие созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования" на 2018-2020 годы", - уточняют в ведомстве.

По данным Минобразования, в 2019 году в республике создадут почти 1,5 тыс. новых мест в детсадах. В течение пяти лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. При этом около 7 тыс. детей все еще ждут очереди в дошкольные образовательные организации. Всего в Ингушетии работают 72 детских сада.