Самый большой российский флаг развернули на склоне вулкана на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 августа. /ТАСС/. Самый большой российский флаг площадью 1423 кв. м развернули в субботу на склоне Авачинского вулкана на Камчатке участники патриотической акции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

"Самый большой российский флаг площадью 1423 кв. м развернут в субботу на склоне Авачинского вулкана в рамках празднования Дня вулкана на Камчатке", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что флаг развернули участники проекта "Все стихии" межрегиональной общественной организации "Все миры". "В субботу 18 участников проекта подняли скатанное в 30-метровый рулон полотнище, вес которого превышает 80 кг, на склон Авачинского вулкана. Помощь в развертывании флага им оказали сотрудники МЧС", - сообщили в краевом правительстве.

Организаторы акции ранее разворачивали самый большой российский триколор в Арктике на дрейфующих льдах, в воздухе под Звенигородом и на льду озера Байкал. Эти события внесли в книгу рекордов России. Самый большой государственный флаг РФ планируется развернуть также в Антарктиде. По словам организаторов, акция преследует патриотическую цель.

Авачинский вулкан находится на расстоянии 25 км от Петропавловска-Камчатского. Его высота - 2751 м над уровнем моря. 17-18 августа на склонах вулкана проходят массовые мероприятия, посвященные официальному празднику Камчатского края - Дню вулкана.