Рекорд Гиннесса по пауэрлифтингу попытаются побить на фестивале культуры Удмуртии в Москве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Фестиваль удмуртской культуры "Гербер" пройдет в субботу в столичном парке "Красная Пресня", где представитель федерации "Союз пауэрлифтеров России" от Удмуртской Республики Роман Скобкарев попытается побить рекорд Гиннесса, подняв наибольший вес за две минуты в жиме штанги лежа. Об этом сообщила пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Организаторы мероприятия, которое проходит при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, обещают насыщенную программу. "В рамках праздника Роман Скобкарев, капитан спортивной команды "Сборная Удмуртии", представитель федерации "Союз пауэрлифтеров России" от Удмуртской Республики планирует побить рекорд Гиннесса, подняв наибольший вес за две минуты в жиме штанги лежа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что праздник будет представлен шестью тематическими зонами, которые продемонстрируют туристический, спортивный, культурный потенциал Удмуртской Республики. Посетители праздника смогут принять участите в забеге, посвященному 100-летию со дня рождения великого конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова "Удмуртская миля" и принять участие в турнире по разборке-сборке автомата Калашникова.

"Специальным гостем забега станет Максим Вылегжанин - российский лыжник, трехкратный вице-чемпион зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете, командном спринте и лыжном марафоне, заслуженный мастер спорта", - сообщают организаторы.

Также на фестивале пройдет открытый шахматный турнир. На протяжении всего дня в парке "Красная Пресня" будет работать ярмарка "Сделано в Удмуртии" с дегустацией традиционных блюд. Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах по рукоделию и ремесленничеству, услышать песни удмуртских бабушек, посмотреть выступления народных коллективов и молодых исполнителей. Для самых маленьких гостей будет работать детская игровая зона со сказочными героями. В 20:00 для всех гостей начнется этно-дискотека.