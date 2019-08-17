Сквер памяти погибших в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС открылся в Хакасии

ТАСС, 17 августа. Сквер памяти 75 энергетиков, погибших в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, открылся в поселке Черемушки в Хакасии. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе филиала ПАО "Русгидро" - "Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего".

"Сегодня на Саяно-Шушенской ГЭС и в поселке Черемушки состоялись траурные мероприятия. Десять лет назад на станции произошла авария, которая унесла жизни 75 энергетиков и энергоремонтников станции. "Русгидро" по просьбе членов семей погибших и пострадавших в аварии энергетиков открыло Сквер памяти на набережной Енисея в поселке Черемушки. В центре сквера - мемориальная композиция, это сфера с нанесенными именами погибших", - говорится в сообщении.

Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориалу, в траурных мероприятиях приняла участие делегация "Русгидро" во главе с председателем правления - гендиректором Николаем Шульгиновым. "Уже десять лет прошло со дня аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, но мы всегда будем помнить о погибших коллегах, об этом трагическом событии, для всех предприятий энергохолдинга без исключения это день скорби. Трагедия - всегда урок, выводы извлечены. В каждом нашем решении заложено: никогда ни на одном энергообъекте нашей компании не должно повториться то, что случилось здесь 17 августа 2009 года", - приводит пресс-служба слова Шульгинова.

17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС произошла крупнейшая техногенная авария. В результате разрушения крепления крышки турбины потоком воды был выброшен со своего места гидроагрегат №2, вода затопила машинный зал станции. Погибли 75 человек из числа персонала ГЭС и сотрудников ремонтных организаций, все десять гидроагрегатов были повреждены, работа электростанции была остановлена. Восстановительные работы на станции продолжались в 2010-2014 годы.

С первого дня после аварии компания "Русгидро" оказывала помощь пострадавшим и семьям погибших: были назначены единовременные выплаты, ежемесячные стипендии детям, пособия семьям с детьми, были погашены кредиты в коммерческих банках, а для семей, не имевших собственного жилья, приобрели квартиры. Также была реализована большая программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселка энергетиков Черемушки.

После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в "Русгидро" приняли решение не ограничиваться восстановлением поврежденного оборудования, а провести глубокую модернизацию всей станции: были заменены все десять гидроагрегатов, силовые трансформаторы, построено новое распределительное устройство, создана современная автоматизированная система управления технологическим процессами. Ныне обновленная Саяно-Шушенская ГЭС - одна из самых мощных, современных и безопасных гидроэлектростанций России, крупнейший источник высокоманевренной мощности в Единой энергосистеме России. Станция обеспечивает около 10% общей генерации Объединенной энергосистемы Сибири.