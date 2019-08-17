В Уссурийске установили водоналивные дамбы в ожидании подъема реки Раздольной

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Спасатели развернули в Уссурийске водоналивные дамбы, чтобы защитить улицы города от подъема воды в реке Раздольной, который ночью превысил исторический максимум на границе с Китаем, и теперь волна движется к городу. Об этом сообщает в субботу пресс-служба администрации Уссурийска.

"В настоящее время угрозы наводнения нет, но уровень воды в реке Раздольной растет. Чтобы не допустить потока воды к жилым домам, администрацией округа принято решение развернуть два рукава водоналивных дамб. Длина каждого рукава составляет 25 м, высота - 80 см, объем воды - 18 тонн", - передает пресс-служба слова начальник Седьмого отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю Евгения Шевченко.

По данным на 14:00 (07:00 мск), уровень воды в реке Раздольной в Уссурийске вырос до 723 см, что выше поймы на 163 см. Кроме того, выше критических отметок остается уровень реки Комаровка. С утра в районе "Семи ветров" вода поднялась почти на 1 м. В зонах подтопления городского округа находятся 16 домов, 169 придомовых участков в селах Кроуновка, Яконовка, Богатырка, Монакино, Алексей-Никольское, а также 456 га сельскохозяйственных угодий.

На подтопленных территориях города проживают 2 тыс. 718 человек.

Два мощных тайфуна "Кроса" и "Лекима" продолжают оказывать влияние на погоду на юге Дальнего Востока. В Приморье из-за паводка в субботу нарушено транспортное сообщение в пяти районах. Режим ЧС локального и муниципального уровня ввели власти Уссурийска, Лесозаводска и Октябрьского района. На утро субботы оставались подтопленными около 130 домов и больше 460 подворий.