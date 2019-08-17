Власти Москвы отказали КПРФ в проведении автодемонстрации 31 августа

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции не согласовал проведение автомобильной демонстрации КПРФ 31 августа из-за того, что мероприятие создаст помехи движению транспорта. Об этом сообщил журналистам в субботу первый заместитель главы ведомства Василий Олейник.

"В правительство Москвы 16 августа 2019 года от Московского городского комитета КПРФ (Н. Зубрилин, П. Щеглов, П. Иванов) поступило уведомление о намерении провести 31 августа демонстрацию с использованием 100 автомобилей (180 человек) с проездом по маршруту от д. 123Б по проспекту Мира, Третьему транспортному кольцу, Воробьевскому шоссе, ул. Косыгина до смотровой площадки на Воробьевых горах. Указанный в уведомлении скоростной режим - 20 км/ч - движения 100 автомобилей повлечет нарушение функционирования работы объектов транспортной инфраструктуры, создаст помехи движению транспортных средств, в том числе экстренных служб и городского транспорта, нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии. В месте старта демонстрации отсутствует площадка для размещения заявленного количества автомобилей", - сказал Олейник.

Он отметил, что из-за указанных причин согласовать такое мероприятие не представляется возможным.