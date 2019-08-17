В Армении отметили 192-ю годовщину Ошаканской битвы

ЕРЕВАН, 17 августа. /ТАСС/. Представители дипломатической миссии России, духовные и политические деятели Армении в субботу утром возложили цветы к памятнику героям Ошаканской битвы 1827 года, которые ценой своей жизни смогли уберечь духовный центр всех армян Эчмиадзин от персидских войск. Как сообщает корреспондент ТАСС, на месте церемонии развевались флаги Армении и России, звучала духовная и военная музыка.

"Мы помним этот день, когда русские войска спасли первопрестольный Эчмиадзин от персидских войск, которые уничтожили бы духовный центр всех армян. Это великий день, мы помним, чтим память павших героев", - сказал корреспонденту ТАСС глава внешней канцелярии первопрестольного Эчмиадзина архиепископ Натан Ованнисян, который отслужил поминальную литургию вместе со священниками Русской православной церкви.

На месте проведения церемонии прошли маршем военнослужащие ВС Армении и России, представители общественности двух стран подготовили культурную программу в честь этого события.

В начале августа 1827 года войска наследника персидского престола Аббаса-Мирзы осадили Эчмиадзин, против них выступил русский отряд генерала Афанасия Красовского. Несмотря на многократное численное превосходство персов, 17 августа русские солдаты и примкнувшие к ним армянские добровольцы прорвали осаду Эчмиадзина и отбросили персов от стен монастыря.

19 апреля 2011 года состоялось торжественное открытие памятного комплекса "Русским воинам-спасителям Первопрестольного Эчмиадзина, павшим в Ошаканской битве 1827 года".