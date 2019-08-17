Следователи опросят кандидата в депутаты, на которую якобы напал полицейский в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Следователи в ходе проведения проверки опросят кандидата в муниципальные депутаты из Санкт-Петербурга Елену Кондрашову, на которую якобы напал полицейский во время раздачи агитационных материалов, сообщается в субботу на сайте Следственного комитета РФ.

Информация об избиении Кондрашовой полицейским появилась в СМИ и социальных сетях в пятницу. В сообщениях указывается, что к волонтеру штаба кандидата, который раздавал на улице агитационные материалы, подошел полицейский и попросил покинуть территорию. Волонтер сообщила об этом Кондрашовой, после чего та приехала на место для разбирательства, в ходе которого сотрудник полиции якобы ее ударил.

"Организована процессуальная проверка в связи с распространением в социальных сетях и средствах массовой информации сведений о нападении полицейского на кандидата в муниципальные депутаты. В ближайшее время женщина будет опрошена следователями", - говорится в сообщении ведомства.

В Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что по данному факту уже проведена внутренняя проверка. "По предварительным результатам проверки установлено, что данная информация не соответствует действительности. Сотрудник полиции действовал строго в рамках действующего законодательства. Это подтверждается и показаниями свидетелей произошедшего", - сказал представитель ведомства.