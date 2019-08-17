Количество перекрытых из-за паводка дорог в Приморье выросло до 17

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Продолжающийся в Приморском крае паводок размыл к вечеру субботы 17 участков дорог и нарушил автомобильное сообщение в девяти муниципалитетах, сообщает пресс-служба администрации края. Утром проезда не было по 15 участкам в пяти муниципалитетах.

"По состоянию на 17:00 (10:00 мск) 17 августа, в результате тайфуна "Кроса" проезда нет на 17 участках дорог в Приморском крае. Там, где это возможно, работает техника. Восстановление проезда по остальным участкам будет начато после спада воды", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что нарушения автомобильного сообщения есть в Яковлевском, Шкотовском, Хасанском, Пограничном, Октябрьском, Ханкайском, Дальнереченском и Красноармейском районах, а также в Уссурийском городском округе.

Два мощных тайфуна "Кроса" и "Лекима" продолжают оказывать влияние на погоду на юге Дальнего Востока. Режим ЧС локального и муниципального уровня ввели власти Уссурийска, Лесозаводска и Октябрьского района. В субботу утром оставались подтопленными около 130 домов и больше 460 подворий.