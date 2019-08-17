В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Согласованный митинг партии КПРФ завершился в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщили ранее агентству в пресс-службе столичного ГУ МВД, протестная акция собрала около 4 тыс. человек.

Митинг прошел под лозунгами: "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан". В манифестации приняли участие лидер коммунистов Геннадий Зюганов и другие представители руководства КПРФ, депутаты Госдумы, политики, общественные деятели.

Митингующие договорились создать "красный счетчик" для подсчета результатов выборов, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. Прозвучало требование об отставке председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

По итогам акции была принята резолюция, которая содержит в том числе ряд обвинений в адрес партии "Единая Россия", например в "дискредитации избирательной системы в стране". По мнению протестующих, "единороссы из-за боязни проигрыша все время изменяют правила игры". Среди таких изменений в тексте упоминается перенос единого дня голосования "на максимально неудобное время - начало сентября" и "введение все новых административных барьеров", прежде всего так называемого муниципального фильтра "для отсеивания сильных, но неугодных власти кандидатов". В связи с этим манифестанты потребовали "принять разработанный КПРФ пакет законов, направленных на основательный "ремонт" избирательной системы".

8 сентября 2019 года в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).