Лепешки по древнему рецепту попробовали жители Ставрополя на памятнике археологии

СТАВРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Мастер-классы по археокулинарии и гончарному делу прошли в субботу в Ставрополе в завершение недели археологии на территории древнего Татарского городища, сообщила ТАСС научный сотрудник Музея искусств народов Востока Ольга Брилева.

"Мероприятие приурочено к прошедшему Дню археолога, масштабный городской праздник с мастер-классами на городище проводится впервые. Бесплатные экскурсии здесь проходят довольно редко, но интерес к Татарскому городищу регулярно растет", - сказала она.

Экскурсия для всех желающих

Путешествие по Татарскому городищу началось для жителей Ставрополя с экскурсии, которая собрала больше 60 человек. Дети и взрослые с выданными планами памятника археологии прошли по древним валам и рвам, подробнее узнали о системе фортификационных сооружений, которая обрамляла поселения.

"Городище было обнаружено еще до революции, потом исследовалось археологом Татьяной Минаевой, и плотно исследовалось несколько лет в девяностые. В результате появился топоплан. Вся Ставропольская возвышенность покрыта подобными археологическими памятниками, очень сложная фортификация, но самая большая фортификационная система здесь, на Татарском городище", - пояснила Брилева.

Проходя систему фортификационных сооружений, посетители городища увидели один из валов в разрезе. То, что казалось обычным холмом или насыпью, оказалось сложной древней конструкцией. "Она состоит из перемежающихся слоев камня и глины, это делает конструкцию очень прочной. Прошло много веков, а валы стоят", - рассказала Брилева.

Пройдя древними дорогами Татарского городища, на площадке "Юный археолог" дети учились ставить палатку, попробовали разметить раскоп, а потом приступили к самим раскопкам - в специальных песочницах кистями обнажали древние находки. Первый опыт не у всех получился удачным - в спешке ребята разбрасывали найденные камни и угли, не заметив, что обнаружили под песком аналог древнего кострища.

Древние лепешки и гончарное дело

От научной и исследовательской части экскурсии гости праздника перешли к практическим экспериментам. И детей, и взрослых заинтересовало гончарное мастерство - размесив глину, можно было попробовать создать изделие на гончарном круге, специально изготовленном для ставропольского музея. Конструкция, на которую мастеру нужно садиться верхом, приводится в движение ногами.

"Здесь более современный вариант, с бетонным основанием, пластиковым отводом, металлической подставкой. Обычно в древности использовался в качестве подножия камень, он соединялся с глиняной тарелкой, которая была поверхностью для создания изделия", - рассказала специалист по экспозиционно-выставочной работе Ольга Орлова.

Почувствовать в себя в древнем мире помог и мастер-класс по археокулинарии - самостоятельно посетители городища изготовили лепешки. Гранитными камнями на таком же основании зерно сначала нужно было истереть в муку, которую смешивали с водой и запекали на глиняной тарелке. Из соображений безопасности огонь пришлось использовать современный - от газовой горелки.

"В одном из раскопов мы нашли зернотерку, пробовали на ней молоть зерно, но абразивные свойства у нее уже утеряны, и мы сделали свою из гранита. Мы, как древние люди, попытаемся растереть зерно камнем. Весь процесс приготовления обычно занимает 15 минут", - пояснила Ольга Брилева. В установленное время археокулинары уложились, результат удивил многих. "Ни сахара, ни соли, только овес и вода, но на самом деле, очень даже съедобно, можно даже сказать, что и вкусно", - рассказала жительница Ставрополя Татьяна, участвовавшая в дегустации.

О Татарском городище

Татарское городище - филиал Ставропольского государственного музея-заповедника имени Прозрителева и Праве. Городище является многослойным памятником археологии, который функционировал на протяжении четырех исторических периодов: кобанского, скифского, сарматского, хазарского. Городище включает в себя фортификационные сооружения, системы дорог, могильников и культовых сооружений, большая часть древнего города скрыта под землей.