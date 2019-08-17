КЧР, КБР и Адыгея планируют создать межрегиональные турмаршруты

ЧЕРКЕССК, 17 августа. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Республика Адыгея планируют совместно создать межрегиональные туристические маршруты по основным достопримечательностям трех регионов, сообщил в субботу глава КЧР Рашид Темрезов в своем аккаунте в Instagram.

"Сегодня уделили больше внимания сотрудничеству и обмену практическим опытом в сфере туризма - договорились о реализации совместных образовательных программ и межрегиональных стажировок для работников этой отрасли, планированию совместных туристических и экскурсионных маршрутов, в том числе по уникальным историческим и культурным объектам, которые есть на территории наших братских регионов", - написал Темрезов о результатах трехсторонней встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым и главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.

Ранее на территории СКФО было создано три межрегиональных туристических маршрута, разработанных для повышения привлекательности регионов. Тур "Великий Шелковый путь", который проходит по местам одноименного исторического торгового пути, позволяет в течение семи дней посетить вершину горы Машук, озеро Провал в городе Пятигорске, искупаться в Суворовских термальных источниках в Ессентуках, увидеть Эльбрус в Кабардино-Балкарии и Медовые водопады в Карачаево-Черкесии, побывать во Владикавказе, Грозном, Магасе, Назрани, Дербенте.

"Чайный экспресс", проходящий по маршруту, по которому исторически возили чай из Азии в Европу, предполагает посещение Ростова-на-Дону, Назрани, Владикавказа, Грозного, Дербента, Эльбруса и Кавказских Минеральных Вод.

Автобусный трехдневный тур "Экспресс Кавказ" по достопримечательностям региона предполагает посещение Джейрахского ущелья в Ингушетии, Владикавказа, Грозного и Дербента - одного из древнейших городов России.