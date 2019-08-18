МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Чебоксар с 550-летием города. Текст поздравительной телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

Глава государства высоко оценил потенциал города, а также отметил развитую инфраструктуру и богатое духовное наследие Чебоксар.

"Сегодняшние Чебоксары - большой, красивый, современный город с серьезным промышленным, научным, образовательным потенциалом, развитой социальной и транспортной инфраструктурой, богатейшим культурным, духовным наследием, - говорится в тексте поздравления. - Отрадно, что его жители берегут межнациональное согласие, приумножают традиции созидательного, добросовестного труда, стремятся внести свой вклад в благополучие родного города, Чувашской Республики и всей России".

Глава государства также отметил, что жители Чебоксар могут гордиться своими земляками. "Впервые упомянутый в летописях в 1469 году, на протяжении веков город служил одним из важных экономических, культурных центров Поволжья, был крупным торговым портом. Вы по праву гордитесь славными страницами его истории, многими поколениями земляков, среди которых - известные литераторы и ученые, военачальники и космонавты, артисты и спортсмены", - отметил Путин.

Президент пожелал чебоксарцам успехов и удачи во всех делах и начинаниях.