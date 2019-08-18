Остров Хайнань усилил борьбу с поддельной продукцией

ХАЙКОУ /Китай/, 18 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Хайнаня активизировали борьбу с поддельной продукцией в соответствии со стратегией центральных властей по созданию на острове качественных международных торговых марок. Одним из направлений стало изъятие из обращения контрафактных табачных изделий.

Как сообщило агентство "Синьхуа", с начала года местная полиция конфисковала более 6 млн сигарет общей стоимостью 66 млн юаней ($9,38 млн). Сотрудники правопорядка ликвидировали на территории провинции более 80 подпольных производств по изготовлению табачных изделий. Десятки торговых точек, где был выявлен поддельный товар, стали объектом тщательных инспекций.

"Мы продолжим бороться с компаниями и предпринимателями, занимающимися изготовлением недоброкачественной поддельной продукции. Информация о них будет незамедлительно распространяться в СМИ", - заявил начальник отдела по борьбе с правонарушениями управления общественной безопасности Хайнаня Ду Хэншуй.

По его словам, власти намерены расширять масштабы выявления незаконного бизнеса, связанного с производством и реализацией контрафакта.

В сентябре 2018 года администрация курортной провинции провозгласила движение "Хайнань без подделок", цель которого - создание на острове идеальных условий для потребителя и защита справедливой рыночной конкуренции. В соответствии с этими задачами в регионе была сформирована система контроля над пунктами сбыта розничной продукции. Полиция стала уделять особое внимание контролю над складированием и транспортировкой товаров. Одновременно власти работают над ужесточением системы штрафов, внося нарушивших закон лиц и компаний в специальный черный список.