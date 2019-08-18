Движение грузовиков из России в Грузию закроют на несколько дней из-за ремонта

ТАСС, 19 августа. Выезд из Российской Федерации в сторону Грузии по Военно-Грузинской дороге будет закрыт для большегрузов в связи с ремонтом дорожного полотна с 19 августа по 22 августа. Об этом сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В период с 11:00 до 13:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) в течение четырех дней (с 19 по 22 августа 2019 года) движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс будет запрещено в направлении на выезд из Российской Федерации. Такое решение принято в связи с ремонтом дорожного полотна на территории Грузии, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", - уточняется в аккаунте республиканского ГУ МЧС в Instagram.

Водителей просят продумывать свои маршруты с учетом обстановки, складывающейся на Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию со странами Закавказья.

Ранее в Департаменте автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии сообщали о ежедневном закрытии передвижения прицепного и полуприцепного автотранспорта по магистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс с 19 по 22 августа 2019 года с 12:00 до 16:00 (с 11:00 до 15:00 мск). Ремонт запланирован на мосту через реку Терек на 125-м километре дороги. Запрет не коснется автомобилей других видов. В остальное время суток движение по указанному участку дороги будет разрешено.