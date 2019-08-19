Пик паводка проходит на реке Раздольная на юге Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Максимальный уровень паводка отмечается на реке Раздольная в Надеждинском районе на юге Приморья после ливней, которые принес в регион тайфун "Кроса". По данным синоптиков, общий подъем составил здесь 6,5 м, сообщила в понедельник пресс-служба Примгидромета.

"На реке Раздольная в Надеждинском районе сейчас наблюдается прохождение максимальных уровней паводка, общий подъем ... составляет 6,5 м, уровни категории опасного явления. В Надеждинском районе интенсивный спад воды ожидается сегодня после 12 часов [05:00 мск], и к концу дня уровни покинут опасные отметки", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков на утро понедельника, продолжает расти уровень воды на реке Уссури в Дальнереченском и Пожарском районах. Максимальные уровни паводка близ села Графское ожидаются 19-20 августа, а у села Тартышевка - 20-21 августа. Там возможны подтопления прилегающих территорий. На реке Раздольная на приграничной территории в Октябрьском районе продолжается интенсивный спад воды, пойма реки, согласно прогнозу синоптиков, освободится от затопления 20-21 августа. В Уссурийском районе на реке Раздольная и в нижнем течении реки Раковка максимальные уровни паводка прошли ночью в понедельник, общий подъем воды за паводок составил 6,2 м, в настоящее время уровень воды здесь снижается.

Как сообщил утром в понедельник на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) глава Уссурийска Евгений Корж, здесь подтоплено 105 домов с населением 380 человек. Когда уровень воды снизится, здесь начнется очистка территории и домов.

"Село Константиновка освободилось от переливов, проезд возможен, сегодня там начинают работать оценочные комиссии. На сегодняшнее утро [в Октябрьском районе] остаются подтопленными 464 придомовые территории и 317 домов ... Подвоз питьевой воды во все населенные пункты организован, сегодня начинаем дезинфекцию колодцев по мере освобождения", - сообщил на заседании КЧС глава Октябрьского района Александр Камленок. Глава Примгидромета Борис Кубай уточнил, что подъема уровня рек в крае не ожидается до 22 августа, когда над территорией региона пройдет атмосферный фронт. Он принесет сильные дожди, может выпасть до 60 миллиметров осадков.

В Приморском крае продолжается вызванный затяжными дождями паводок. Режим ЧС действует в семи муниципальных образованиях.