Суд Малайзии перенес рассмотрение дела экс-премьера о коррупции на $681 млн

СИНГАПУР, 19 августа. /ТАСС/. Верховный суд Малайзии отложил намеченное на понедельник рассмотрение уголовных дел, по которым экс-премьер Наджиб Разак проходит обвиняемым в получении взяток, хищениях, отмывании денег в государственном инвестиционном фонде 1MDB. Как сообщает агентство Reuters, заседание перенесено на 26 сентября.

Бывшему главе правительства прокуратура предъявила обвинения по 42 статьям на общую сумму более $681 млн. Подсудимый все выдвинутые обвинения отвергает, утверждая, что все они имеют политическую подоплеку. Как ожидается, на процессе будут допрошены более 60 свидетелей.

Одновременно в понедельник возобновились судебные слушания по делу о хищениях в государственном инвестиционном фонде SRC International. Прокуратура обвиняет Наджиба в незаконном присвоении $11,5 млн. Верховный суд начал слушания 3 апреля, однако из-за постоянных заявлений адвокатов заседания откладывались, в итоге было принято решение объединить оба процесса.

Как минимум по нескольким обвинениям предусмотрено заключение под стражу на срок до 20 лет, а также телесные наказания в виде ударов ротанговыми палками. В Малайзии действует система вынесения приговоров за каждое преступление по отдельности, а не по совокупности совершенных деяний. Кроме того, возможен штраф, в пять раз превышающий сумму нанесенного ущерба.