Филарет заявил, что Константинополь хочет скорейшей ликвидации Киевской патриархии

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей настаивает на скорейшей ликвидации Киевской патриархии. Об этом он сказал в обнародованном в понедельник интервью телеканалу "112 Украина" .

"Почему митрополит Епифаний (предстоятель так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) - прим. ТАСС) создал ликвидационную комиссию? Потому что патриарх Варфоломей настаивает на скорейшей ликвидации Киевской патриархии. И поэтому, выполняя просьбу Вселенского патриарха, митрополит Епифаний создал незаконную ликвидационную комиссию", - отметил патриарх.

По словам предстоятеля УПЦ КП, вопрос об ускорении ликвидации Киевской патриархии поднимался и в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с патриархом Варфоломеем в Стамбуле. "Президент сказал, что он не будет вмешиваться во внутренние дела церкви, а будет относиться одинаково ко всем церквям, в том числе и к Киевскому патриархату. И мы благодарны президенту за то, что он занимает принципиальную позицию", - добавил Филарет.

В то же время он заявил, что патриарх Варфоломей планирует расширять паству засчет приходов Православной церкви Украины. "В Турции в Константинопольском патриархате всего 6-10 тысяч верующих. И поэтому ему надо расширить паству. По этой причине он не уступает свои епархии в северных областях Греции. Ему принадлежат все греческие приходы за пределами своего государства. И мечта Вселенского патриарха - чтобы все православные эмигранты принадлежали не к своим церквям, а принадлежали к Вселенскому патриархату", - сказал Филарет. Поэтому, добавил он, Варфоломей "хочет, чтобы украинские приходы принадлежали ему, и он это записал в томосе". "Нас это не устраивает", - подчеркнул Филарет.

Филарет был активным сторонником создания новой церковной структуры - ПЦУ - и получения ею томоса от Константинопольского патриархата. Однако, не получив в ПЦУ той роли, на которую рассчитывал, Филарет стал критиковать и томос, и деятельность Епифания, а также заявил о восстановлении УПЦ КП. В этой ситуации синод ПЦУ лишил его права управления Киевской епархией, а Минюст Украины заявил о ликвидации УПЦ КП. Филарет обвинил руководство ПЦУ в сговоре с чиновниками из окружения экс-президента страны Петра Порошенко и в намерении уничтожить Киевский патриархат.