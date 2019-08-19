Суд в Коми признал экстремистской организацию "Союз славянских сил Руси"

ТАСС, 19 августа. Верховный суд Республики Коми признал межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" экстремистской организацией. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения "Союз славянских сил Руси" (другие наименования "Союз Советских Социалистических Республик", "СССР") экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ", - сказано в сообщении.

Как говорится на сайте организации, ее основатель и лидер - уроженец г. Душанбе (Таджикистан) Сергей Тараскин, который с 1986 года работает врачом-стоматологом. Организация выступает за воссоединение СССР, не считая его распад легитимным.