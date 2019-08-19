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Суд в Коми признал экстремистской организацию "Союз славянских сил Руси"

Организация выступала за восстановление СССР, по решению суда ее деятельность запрещена на территории РФ

ТАСС, 19 августа. Верховный суд Республики Коми признал межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" экстремистской организацией. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения "Союз славянских сил Руси" (другие наименования "Союз Советских Социалистических Республик", "СССР") экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ", - сказано в сообщении.

Как говорится на сайте организации, ее основатель и лидер - уроженец г. Душанбе (Таджикистан) Сергей Тараскин, который с 1986 года работает врачом-стоматологом. Организация выступает за воссоединение СССР, не считая его распад легитимным.

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