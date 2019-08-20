Роспотребнадзор советует проводить не более пяти уроков в день для учеников 2-4 классов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор считает оптимальным проводить не более пяти уроков в день у учащихся 2-4 классов для сохранения трудоспособности. При этом, расписание должно составляться с учетом сложности предметов, сообщили ТАСС в ведомстве в преддверии нового учебного года.

"Образовательная недельная нагрузка должна равномерно распределяться в течение учебной недели в зависимости от класса (от 21 академического часа для 1-го класса до 37 академических часов для 10-11 классов), без учета времени на выполнение домашнего задания. Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся первых классов - не должен превышать четырех уроков; для обучающихся 2-4 классов - не более пяти уроков", - говорится в сообщении.

Для школьников 5-6 классов оптимальным считается не более шести уроков, 7-11 - не более семи. При составлении расписания уроков рекомендуется учитывать дневную и недельную умственную работоспособность учеников, а также трудность предметов. Кроме того, четверг и пятница должны быть облегченными для предупреждения переутомления. "При составлении расписания уроков чередуют различные по сложности предметы в течение дня и недели. Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2-4 классов - 2-3 уроках; для обучающихся 5-11 классов - на 2-4 уроках", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Отмечается также, что число часов, для освоения учебного плана, в совокупности не должно превышать величину недельной образовательной нагрузки.