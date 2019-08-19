Делегация из Дагестана изучит лучшие мировые практики WorldSkills на чемпионате в Казани

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Чиновники и руководители средних специальных учебных заведений Дагестана примут участие в мировом чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, который впервые пройдет в Казани. Представители республики планируют изучить мировой опыт для его последующего внедрения в Дагестане, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе республиканского молодежного центра занятости "Успех".

"Делегация республики будет перенимать лучшие мировые практики WorldSkills для последующего их внедрения у себя в регионе. Возглавляет делегацию председатель правительства Республики Дагестан Артем Здунов", - сказал ТАСС представитель пресс-службы.

Он уточнил, что молодые профессионалы из Дагестана не вошли в сборную команду России, которая будет участвовать в мировом чемпионате WorldSkills. "Дагестан присоединился к чемпионату "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 2016 году и с каждым годом выходит на новый уровень подготовки. В этом году на VII Национальном чемпионате Ворлдскиллс участником от Дагестана в компетенции "Медицинский и социальный уход" Написат Халитовой была завоевана серебряная медаль", - рассказал представитель молодежного центра занятости "Успех".

Как отметили в пресс-службе молодежного центра занятости, в состав дагестанской делегации вошли представители регионального координационного центра чемпионатов WorldSkills и "Абилимпикс", представители министерств республики, а также представители колледжа машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе и Медицинского колледжа ДГМУ.

45-й мировой чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В столице Татарстана соберется более 1300 конкурсантов из 63 стран мира и регионов. Молодые профессионалы будут соревноваться по 56 компетенциям WorldSkills. В России Чемпионат проходит с 2012 года.