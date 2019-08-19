Дорожники завершили капремонт моста на федеральной автотрассе в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Дорожники завершили ремонт моста через оросительный канал на федеральной автодороге "Астрахань-Махачкала" в Бабаюртовском районе Дагестана, проезд по мосту открыт в полном объеме, сообщили в понедельник в пресс-службе Росавтодора.

"ФКУ Упрдор "Каспий" ввело в эксплуатацию после капитального ремонта мост через оросительный канал на 397-м км федеральной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана. Капитальный ремонт на искусственном сооружении стартовал в 2018 году. На сегодняшний день все ограничения движения сняты, проезд открыт по отремонтированному мосту в полном объеме", - говорится в сообщении.

Во время ремонтных работ были установлены новые балки, заменены пролетные строения и опоры моста, выполнена гидроизоляция и водоотвод, смонтированы новые деформационные швы, на проезжей части уложено новое покрытие, обладающее высокой эластичностью.

В пресс-службе уточнили, для повышения безопасности дорожного движения установили барьерное и перильное ограждение, обустроили тротуары, нанесли разметку из термопластика со светоотражающими шариками. В результате капитального ремонта длина двухполосного моста составила 32,2 м, ширина 16,59 м.